В российской спецслужбе сообщили, что в ходе досмотра автомобиля на КПП "Убылинка" (латвийско-российская граница) сотрудники ФСБ обнаружили во ввозимой партии православных икон и церковной утвари взрывчатку иностранного производства.

По утверждению пресс-центра ФСБ, груз следовал по маршруту Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия.

Как отмечает "Псковская Лента Новостей", проверяющие обнаружили 27 спрятанных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленной промышленным способом взрывчатки, 91 электродетонатор и др.

По утверждению экспертов, изъятого гексогена хватило бы, чтобы взорвать пятиэтажный дом. Также представители ФСБ сообщили, что взрывчатку везли в Москву.

В рамках расследования задержан подозреваемый, против которого начато уголовное дело за незаконное перемещение через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору. Начаты поиски организаторов и соучастников.

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