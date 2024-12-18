В среду, 18 декабря, Кабинет министров уполномочил Министерство экономики высказать предложение шведской компании Telia о желании Латвийского государства выкупить доли капитала телекоммуникационных предприятий SIA Tet и SIA Latvijas mobilais telefons (LMT). Об этом сообщил министр экономики Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян).

Возможная сумма сделки является коммерческой тайной и будет раскрыта только в случае, если Telia официально согласится на предложение, сделанное Латвийским государством.

В то же время Telia является публичной компанией, акции которой котируются на бирже, и она обязана сообщать о подобных сделках, добавил Валайнис.

Ответ от Telia ожидается в течение месяца.

Предложение было подготовлено с учетом экономических соображений, чтобы оно было финансово обоснованным.

Говоря о возможной дальнейшей структуре деятельности Tet и LMT, Валайнис отметил, что у правительства есть четкое видение, что делать дальше, если Telia примет предложенное решение. Однако дальнейшие действия будут рассматриваться правительством, чтобы структурировать сделку таким образом, чтобы она как можно меньше повлияла на государственный бюджет.

Валайнис подчеркнул, что этот сценарий был выбран из нескольких возможных.

На вопрос, готово ли правительство к другим сценариям на случай, если Telia не примет это предложение, Валайнис отметил, что существуют и другие возможные сценарии, которые пока не будут раскрыты.

Как уже сообщалось, 19 ноября правительство за закрытыми дверями рассмотрело более 30 различных направлений дальнейшего развития LMT и Tet, однако окончательное решение не было принято. Министерству экономики было поручено в течение трех недель уточнить предложения.

Неофициально агентству LETA стало известно, что в переговорах между Латвийским государством и Telia обсуждалось несколько возможных вариантов — от объединения Tet и LMT до сохранения текущей ситуации. Рассматривалась также возможность полного или частичного выкупа обоих предприятий у Telia" а также выделение отдельных активов.

Сложная схема управления Tet и LMT

В свое время была создана сложная схема управления Tet и LMT, которую до сих пор не удалось изменить из-за отсутствия согласия между акционерами — Латвийским государством и Telia.

В Tet государству принадлежит 51% долей, дочернему предприятию Telia Tilts Communications - 49%. А вот в LMT 49% принадлежат Telia и ее дочерней компании Sonera Holding, 28% - государству, а еще 23% доли - Tet. С одной стороны, фактически доля Telia в LMT составляет более 60%, а с другой - решающий контроль через Tet все же осуществляет государство. Стороны давно недовольны друг другом, но договориться не могут уже годы.

Государству в лице SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor (Possessor) принадлежит 51% долей в Tet, а дочерней компании Telia — "Tilts Communications" — 49% долей в Tet. В капитале LMT в общей сложности 49% принадлежат Telia и её дочерней компании Sonera Holding, 28% — Латвийскому государству через АО Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) и "Possessor" (5%), а ещё 23% долей LMT принадлежат Tet.

Теоретически это означает, что в настоящее время через посредничество Tet доля Telia в капитале LMT составляет 60,3%, а латвийского государства — 39,7%. Однако на практике этого не происходит, и фактически государство обладает решающим контролем и в LMT, поскольку оно владеет большинством в Tet. В то же время это тормозит принятие ряда стратегических решений, которые требуют единогласия.

Сценарии, которые были на столе

Telia изначально предложила сценарий, при котором LMT за деньги приобрела бы телекоммуникационный бизнес Tet, выделенный в отдельную компанию (условно Tet Telco). Оба текущих акционера Tet получили бы специальные дивиденды, а Telia продала бы государству свои 49% долей в Tet, взамен получив недостающий 1% долей LMT. В результате у двух основных акционеров — государства и Telia — оказалось бы по 50% долей в LMT. Было предложено впоследствии провести первичное публичное размещение акций (IPO) и разместить на бирже 20% или более акций LMT. В рамках публичного предложения оба акционера продали бы часть своих акций.

В результате сделки произошло бы изменение высшего руководства компаний.

Государственные должностные лица официально не прокомментировали это предложение, но исключили возможность продажи государством своих долей.

Готовность финансово участвовать в выкупе Tet или его активов — инфраструктуры оптоволоконной сети — выразил LVRTC, который сейчас управляет принадлежащими государству 23% долей LMT. Этот вариант поддержал также президент LMT, указав, что LMT мог бы приобрести клиентский портфель Tet.

В то же время председатель правления "Tet" Улдис Татарчукс заявил, что Tet мог бы приобрести акции LMT. В таком случае, если структура акционеров Tet останется неизменной, 51% объединённой компании будет принадлежать Латвийскому государству, а 49% — "Telia".

Интерес проявляло SIA Mikrotīkls

Одновременно член правления Совета иностранных инвесторов в Латвии и старший партнёр присяжной адвокатской конторы Eversheds-Sutherland Марис Вайновскис ранее в интервью программе TV3 "900 секунд" отметил, что имеются сигналы об интересе со стороны совладельца и председателя правления производителя сетевого оборудования SIA Mikrotīkls Джона Талли инвестировать в Tet и LMT.

Telia якобы заблокировала участие компаний в военных проектах

Telia, как акционер Tet и LMT, заблокировало участие компаний в нескольких военных проектах, стало известно в октябре. Это подтвердил президент Латвии Эдгар Ринкевич в программе Nekā Personīgā на TV3. Якобы Латвия хотела, чтобы LMT участвовала в проекте "Государственной оборонной корпорации", которая будет строить завод по производству артиллерийских снарядов. Однако государство столкнулись с жестким "нет" со стороны Telia.

При этом бизнес у Telia идет не гладко. В 2021 году компания приняла четырехлетний план сокращения расходов. В прошлом году сокращения коснулись 1500 сотрудников, в сентябре этого года Telia объявила об увольнении еще 3000 человек. В их число вошли сотрудники филиалов компании в Литве и Эстонии.

На конец 2023 года в Telia было около 462 000 акционеров. Шведское государство владеет 41,1% акций, остальные акционеры имеют не более 5% каждый. Компания котируется на Nasdaq Stockholm и Nasdaq Helsinki.

Финансовые показатели компаний Tet и LMT

Концерн Tet в прошлом году работал с оборотом в 295,753 миллиона евро, что на 9,5% меньше, чем годом ранее, а прибыль концерна сократилась на 40,1% и составила 15,226 миллиона евро. В то же время оборот самого Tet в 2023 году составил 187,204 миллиона евро, что на 19,1% меньше, чем в 2022 году, а прибыль компании уменьшилась на 21,1% и составила 18,987 миллиона евро.

Между тем, концерн LMT в прошлом году достиг оборота в 310,269 миллиона евро, что на 6,7% больше, чем годом ранее, а прибыль концерна выросла на 0,6% и составила 32,069 миллиона евро. Оборот материнской компании концерна в 2023 году составил 175,062 миллиона евро, что на 5,9% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась на 20,6% и составила 34,864 миллиона евро.

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