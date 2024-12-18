Цена выкупа долей капитала принадлежащих шведскому предприятию Telia телекоммуникационнах компаний Tet и Latvijas mobilais telefons (LMT) может составить более полумиллиарда евро, сообщил агентству LETA исполнительный директор Латвийской ассоциации телекоммуникаций (LTA) Янис Лелис, комментируя решение правительства.

Говоря о будущей структуре обоих предприятий, Лелис отметил, что если заплнируемый правительством выкуп долей Tet и LMT будет реализуем, то принадлежащая Tet фиксированная оптическая сеть должна быть распределена, и при создании новой компании ее использование должно быть предоставлено всем участникам рынка на равных условиях.

"Тогда конкурентная среда Латвии будет очень благоприятной для всех предприятий, с равными условиями для использования инфраструктуры", - отметил Лейлис.

Он также подчеркнул, что важно, что принятие решений о сценариях будущего Tet и LMT проходит в то время, когда многие отрасли в Латвии переживают кризис, и это указывает на то, что "правительство Латвии готово взять на себя ответственность".

Как сообщалось ранее, 18 декабря Кабинет министров уполномочил Министерство экономики высказать предложение шведской компании Telia о желании Латвийского государства выкупить доли капитала телекоммуникационных предприятий SIA Tet и SIA Latvijas mobilais telefons (LMT). Об этом сообщил министр экономики Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян).

Возможная сумма сделки является коммерческой тайной и будет раскрыта только в случае, если Telia официально согласится на предложение, сделанное Латвийским государством.

В то же время Telia является публичной компанией, акции которой котируются на бирже, и она обязана сообщать о подобных сделках, добавил Валайнис.

Ответ от Telia ожидается в течение месяца.

Предложение было подготовлено с учетом экономических соображений, чтобы оно было финансово обоснованным.

Говоря о возможной дальнейшей структуре деятельности Tet и LMT, Валайнис отметил, что у правительства есть четкое видение, что делать дальше, если Telia примет предложенное решение. Однако дальнейшие действия будут рассматриваться правительством, чтобы структурировать сделку таким образом, чтобы она как можно меньше повлияла на государственный бюджет.

Валайнис подчеркнул, что этот сценарий был выбран из нескольких возможных.

На вопрос, готово ли правительство к другим сценариям на случай, если Telia не примет это предложение, Валайнис отметил, что существуют и другие возможные сценарии, которые пока не будут раскрыты.

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