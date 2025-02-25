Служба госдоходов: в 2024 году было собрано почти на миллиард евро больше налогов, чем годом ранее

В прошлом году налоговая администрация реализовала ряд мер по снижению административного бремени, а также по стимулированию уплаты налогов. В результате, в прошлом году было собрано на 992 миллиона евро больше налогов, чем в позапрошлом. Такие выводы сделала генеральный директор Службы государственных доходов (VID) Байба Шмите-Роке.

Она признала, что изменения в структуре и деятельности налоговой администрации продолжатся и в 2025 году.

В прошлом году VID удалось принять ряд мер, в результате которых сократилось время реагирования учреждения. В 2024 году возврат переплаты по НДС занимал пять дней, тогда как в 2023 году - в среднем 12 дней.

"Да, в Эстонии срок еще короче - два дня, но в Латвии это пять дней потому, что декларация по НДС подается 20-го числа месяца. Платежи на единый налоговый счет необходимо вносить 23-го числа, а это значит, что, считая со дня уплаты на единый счет, по сути, срок возврата переплаты НДС в Латвии составляет два дня", - сказала Шмите-Роке.

Она отметила еще один важный факт - автоматизацию, в результате которой регистрация хозяйственной деятельности стала автоматической, а анкетирование отменено. Кроме того, сокращен объем информации, представляемой в VID ассоциациями, фондами и профсоюзами в своих годовых отчетах, им разрешено вести бухгалтерский учет по системе упрощенной записи.

Генеральный директор VID обратила внимание, что наблюдается тенденция к ускорению обслуживания налогоплательщиков. Компании с рейтингом налогоплательщиков А (около 25 000) - экспортеры - получают персонализированное обслуживание, в частности, ускоренное таможенное оформление.

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