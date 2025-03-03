За два дня подано почти 40% от общего числа деклараций за прошлый год

В первые два дня после начала приема деклараций о доходах за 2024 год Служба государственных доходов (VID) получила почти 40 % от общего числа деклараций о доходах за прошлый год, сообщила в понедельник генеральный директор VID Байба Шмите-Роке в программе TV3 "900 секунд".

Она добавила, что за первые два дня года в VID было подано около 400 000 деклараций о доходах, в то время как в прошлом году было подано чуть более миллиона деклараций.

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В первый день подачи деклараций, 1 марта, в VID было подано 300 623 годовых декларации о доходах, что составляет 29% от общего числа деклараций, поданных в прошлом году.

Ранее Шмите-Роке сообщила в "X", что 1 марта 2023 года была подана 300 931 декларация, 1 марта 2024 года - 277 056, 1 марта 2022 года - 223 384 и 1 марта 2021 года - 275 401.

Правда, как заметила глава VID, своевременная подача налоговой декларации не является 100-процентной гарантией того, что налогоплательщик быстрее получит свои деньги, есть и исключения.

"Более быстрая подача документов не означает более быстрого возврата налогов. Там, где информации меньше, мы разбираемся быстрее, и переплаченный налог тоже можно получить быстрее. Но в первую очередь мы рассматриваем те декларации, которые подаются быстрее, а те, которые более рискованны, мы откладываем в сторону и изучаем более детально", - поясняет Байба Шмите-Роке.

Люди вправе стремиться быстрее получить свои переплаченные налоги, но мы думаем, как решить эту проблему, чтобы люди не испытывали стресс в первые дни марта, добавляет Шмите-Роке, отметив, что в следующем году беспокойства должно быть меньше.

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