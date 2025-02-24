Декларация о доходах: как получить возврат максимально быстро?

1 марта многие жители Латвии в надежде на возврат переплаченных налогов поспешат подать ежегодные декларации о доходах. Чтобы возврат налогов проходил быстро и беспроблемно, Delfi Bizness собрал самую важную информацию для лиц, подающих декларации о доходах. И сложил вместе все изменения в системе.