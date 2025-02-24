Декларация о доходах: как получить возврат максимально быстро?
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1 марта многие жители Латвии в надежде на возврат переплаченных налогов поспешат подать ежегодные декларации о доходах. Чтобы возврат налогов проходил быстро и беспроблемно, Delfi Bizness собрал самую важную информацию для лиц, подающих декларации о доходах. И сложил вместе все изменения в системе.

  • Что изменилось?

  • Кто обязан подавать ежегодную налоговую декларацию?

  • Что нужно знать о добровольной подаче декларации?

  • Какие расходы - оправданные?

  • Если какие-то расходы забыты с прошлых лет...

  • Если человек не подал декларацию, но образовался налоговый долг...

  • Если нет возможности сразу заплатить начисленный долг...

  • Если декларация не подана, но образовалась налоговая переплата...

  • Самые характерные ошибки каждый год...

  • Возврат денег - как происходит...

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