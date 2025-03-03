ФОТО: Время изнашивает Каменный мост, в подготовке к ремонту Вантового моста - новый этап

Наблюдательные пешеходы, которым ежедневно приходится пересекать Каменный мост, уже могли заметить, что в пешеходной зоне начал трескаться асфальт. Это вызывает вопрос — может ли Каменный мост постигнуть та же судьба, что и его "брата" — Вантовый мост? В Рижской думе успокаивают: Каменный мост безопасен для всех участников дорожного движения, и уже проводится замена поврежденных плит.