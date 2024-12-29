2024 год выдался для латвийской столицы богатым на события. Приближение муниципальных выборов побуждало руководство Рижской думы не жалеть бюджетных средств. Впрочем, в некоторых случаях городские инициативы приносили горожанам больше проблем, чем пользы. Delfi предлагает собственный (и очень субъективный) топ наиболее значимых с точки зрения развития Риги проектов уходящего года, и заодно делает некоторые прогнозы на год грядущий.

Начнем с хорошего. В уходящем году Рига объективно похорошела с точки зрения развития общественных пространств. Конечно, это пока не Амстердам и не Берлин, но уже и не Кенгарагс образца 1990-х. Детские площадки, скверы, лесопарки, променады – эти важнейшие для жизненного комфорта объекты инфраструктуры постепенно приводятся в порядок. Причем, важно, что не только в центре города, но и на так называемых окраинах, в том числе в многоквартирных микрорайонах советской застройки. Из крупных проектов можно выделить реконструкцию Парка победы в Пардаугаве: решение полностью сменить функциональность исторически чувствительного пространства, создав на месте снесенного монумента спортивные и детские площадки оказалось хорошей идеей. Особенно ценно, что проектировщикам удалось организовать доступ к водоему, установив вокруг скамейки и оборудовав променад. Появление Колеса обозрения, запуск которого запланирован на следующий год, и продолжение проекта Агенскалнского рынка дают импульс для развития всей ближней Пардаугавы.