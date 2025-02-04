На выходных Латвия отключится от российской энергосети. Самый полный обзор: что надо знать и как готовиться к рискам?
Fоtо: LETA

8 и 9 февраля страны Балтии отключатся от российской энергосистемы БРЭЛЛ и присоединятся к единой европейской сети. Ответственные лица в Латвии утверждают, что потребители даже не почувствуют перехода. И все же никто не отрицает, что событие такого масштаба сопряжено с разными рисками. В Эстонии оценивают возможность максимального срока отключения в 72 часа. Ко всему стоит подготовиться. Delfi собрал самую важную информацию и рекомендации, как подготовиться к переходу и пережить эти дни.

По мере приближения синхронизации в информационном пространстве Балтии ожидается появление дезинформации, ложных фактов и манипуляций – их призывают критически оценивать. Но надо быть готовыми и к более серьезным вызовам.

  • А зачем, вообще, нам это надо?

  • Почему синхронизируют именно в феврале?

  • Как будет происходить переход?

  • Как будет происходить переход? (По шагам.)

  • Надо ли специально готовиться к синхронизации?

  • Что сделать домохозяйствам?

  • Что учесть предприятиям?

  • А диверсии возможны - как к ним готовиться?

  • Кто покроет возможный ущерб?

  • Сколько нам все это стоило?

  • Как это повлияет на цены электричества?

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