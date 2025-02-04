На выходных Латвия отключится от российской энергосети. Самый полный обзор: что надо знать и как готовиться к рискам?

8 и 9 февраля страны Балтии отключатся от российской энергосистемы БРЭЛЛ и присоединятся к единой европейской сети. Ответственные лица в Латвии утверждают, что потребители даже не почувствуют перехода. И все же никто не отрицает, что событие такого масштаба сопряжено с разными рисками. В Эстонии оценивают возможность максимального срока отключения в 72 часа. Ко всему стоит подготовиться. Delfi собрал самую важную информацию и рекомендации, как подготовиться к переходу и пережить эти дни.