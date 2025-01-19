С 1 июля в Латвии ожидается повышение цен на электроэнергию на 5%

С 1 июля в Латвии вступят в силу изменения в Техническом кодексе электроэнергетической отрасли, утвержденные Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK). Это приведет к повышению цен на электроэнергию на 5%, сообщает LSM.

Председатель комиссии Алда Озола в интервью Латвийскому радио пояснила, что рост цен связан с отключением энергетических систем стран Балтии от российской сети и переходом на независимую работу. Согласно изменениям, получатели услуги балансировки будут обязаны покрывать расходы на поддержание резервной мощности.

"Если, например, в квартире потребляется 100 киловатт-часов в месяц, то повышение составит около 50 евроцентов", — отметила Озола.

Она подчеркнула, что теперь поддержание частоты в электросети будет обеспечиваться за счет мощности стран Балтии, что потребует дополнительных затрат. Однако это также означает, что Латвия больше не будет зависеть от российской энергосети, что является важным вопросом безопасности для страны.

С февраля 2025 года начнет функционировать общий рынок балансировочной мощности в странах Балтии, что связано с десинхронизацией энергосистем региона от БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и синхронизацией с энергосистемами Европы. Введение новых механизмов стабилизации работы системы приведет к увеличению затрат на эксплуатацию.

Прогнозируется, что стоимость услуг балансировки в Латвии в 2025 году составит 40,74 миллиона евро. Расходы первого полугодия будут покрыты средствами оператора Augstsprieguma tīkls. В дальнейшем, с запуском осенью системы накопительных батарей, затраты должны снизиться.

Прогнозируемая цена за поддержание балансировочной мощности во второй половине 2025 года составит 42,07 евро за мегаватт-час для компонентов, связанных с дисбалансом, и 3,00 евро за мегаватт-час для портфелей. Окончательные цены будут опубликованы до 1 февраля 2025 года после согласования с SPRK.

SPRK отметила, что для стабильной работы энергетической системы Балтии крайне важны резервы балансировочной мощности. Прогнозируемое влияние этих затрат на конечные счета в Латвии составит менее 5%.

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