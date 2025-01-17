Politico: с начала года в ЕС поступил рекордный объем российского сжиженного газа

За первые 15 дней этого года в страны Евросоюза поступило более 837 тысяч тонн сжиженного природного газа из России, пишет Politico со ссылкой на данные исследовательской компании Kpler. Это рекорд как минимум за восемь лет наблюдений.

Для сравнения, с 1 по 15 января 2024 года ЕС получил 760 тысяч тонн российского СПГ. За аналогичный период 2023 года этот показатель составил 598 тысяч тонн, в 2022 году, до начала полномасштабного российского вторжения в Украину — 750 тысяч.

На рост поставок могло повлиять завершение соглашения о транзите российского трубопроводного газа через территорию Украины. Некоторые страны, в первую очередь Венгрия и Словакия, настаивали на возобновлении контракта. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо угрожал прекратить экспорт электроэнергии в Украину и сократить поддержку беженцев, если Киев не возобновит транзит.

Старший аналитик Kpler Чарльз Костерус отмечает, что подавляющее большинство российского СПГ поступает с завода на Ямале. "Большая часть этих объемов — это долгосрочные контракты. Так что это не то, что ЕС покупает дополнительные спотовые грузы, это поступают эти контрактные объемы", — пояснил эксперт.

Рост поставок зафиксирован на фоне продолжающегося санкционного давления на российскую экономику, которое призвано сократить возможности Кремля по финансированию своего вторжения в Украину. Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен пояснила, что разработка "дорожной карты" по полному отказу от импорта энергоносителей из РФ ожидается в конце февраля.

Ранее Латвия и еще девять стран ЕС призвали руководство блока ввести санкции против российского СПГ. "Способность России поддерживать свои военные усилия тесно связана с ее доходами от энергоносителей. Нам нужно сделать еще один шаг и заняться растущим импортом российского сжиженного природного газа. В качестве конечной цели необходимо запретить импорт российского газа и СПГ как можно скорее", — говорилось в заявлении.

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