Reuters: 65 танкеров с российской нефтью застряли у берегов Китая и других стран из-за санкций США

Не менее 65 танкеров с российской нефтью дрейфуют у берегов Китая, Сингапура и РФ после введения США нового пакета блокирующих санкций против российских нефтяных компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов.

10 января США ввели блокирующие санкции против двух крупнейших экспортеров нефти в РФ — "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза". С ними, а также с десятками других компаний теперь запрещено иметь финансовые отношения с использованием доллара или американской финансовой системы. Помимо этого, под санкции попали крупнейшая российская судоходная компанию "Совкомфлот" и десятки танкеров "теневого флота".

По сведениям агентства, в настоящее время пять танкеров простаивают у берегов Китая, семь — у Сингапура, другие застряли у побережья России в Балтийском море и на Дальнем Востоке. Еще 25 нефтяных танкеров стояли в различных местах, в том числе в портах Ирана и в районе Суэцкого канала.

Кроме того, накануне стало известно, что к востоку от побережья КНР дрейфуют три танкера с двумя миллионами баррелей российской нефти. Ситуация вызвана тем, что компания, управляющая портами провинции Шаньдун, запретила принимать подпавшие под санкции танкеры, сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, еще один крупнейший покупатель российской нефти, Индия, тоже откажет в разгрузке танкерам, угодившим в черный список США. Исключением будут суда, зафрахтованные до 10 января, при условии, что они разгрузятся до 12 марта. Кроме того, индийские банки будут требовать сертификаты о происхождении нефти, чтобы гарантировать, что она не поступает от подсанкционных поставщиков.

Всего под ограничениями теперь находятся 183 танкера "теневого флота" под флагами разных стран — они предположительно перевозят российскую нефть и нефтепродукты в нарушение западных санкций, введеных из-за продолжающейся войны РФ против Украины. По подсчетам аналитиков, под санкциями находится уже около 10% мирового флота нефтяных танкеров.

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