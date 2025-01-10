Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении российской нефтяной отрасли. Под ограничения попали "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также 183 танкера, которые по данным Вашингтона незаконно перевозят подсанкционную российскую нефть.

Санкции распространяются в том числе на дочерние компании российских нефтяных корпораций, в том числе подразделения "Газпром нефти" в Люксембурге, Сербии, Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане.

Также в "черный список" включена компания "Совкомфлот" и 69 ее судов. Помимо этого, ограничения наложены на крупные российские страховые компании "Альфастрахование" и "Ингосстрах", которые страхуют суда "теневого флота", перевозящие российскую нефть.

Среди физических лиц, на которых США наложили санкции, — председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, генеральный директор российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и несколько его заместителей, генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов и заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев.

Ограничения также будут введены против иностранных трейдеров, участвующих в торговле российскими природными ресурсами в обход санкций.

"Соединенные Штаты предпринимают масштабные действия против ключевого источника доходов России для финансирования ее жестокой и незаконной войны против Украины", — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

В пресс-релизе Минфина США подчеркивается, что об аналогичных мерах сегодня также объявит Великобритания.

Ранее сегодня о введении санкций со ссылкой на неверифицированный документ, распространявшийся среди представителей отрасли в России и Индии, сообщили Reuters и The Bell. По данным Bloomberg, на этом фоне цена сырой нефти марки Brent подорожала на 4%.

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