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За рубежом
Армения ратифицировала Римский статут о Международном уголовном суде
РБК: власти РФ увеличат стоимость виз для граждан Евросоюза
(3)
Журналисты Yle доказали, что в РФ в обход санкций завозят люксовые автомобили. На машины удалось установить маячки
(8)
Баку раскрыл "план реинтеграции" армян Нагорного Карабаха
Казахстан намерен запретить въезд своим недоброжелателям
"Огненный шар" под Оксфордом. Из-за удара молнии взорвался газ на заводе по переработке отходов
Власти Косово обвиняют Сербию в планах аннексировать часть страны
(1)
Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
(2)
ФОТО: натовские самолеты-разведчики AWACS теперь базируются в Литве
(2)
Арестович: "Настоящий фашизм — это записывать всех русских в фашисты"
(40)
Болгария запретит въезд автомобилям с российскими номерами
(1)
В сентябре войска РФ атаковали Украину рекордным с начала войны количеством дронов
(7)
Нидерланды закрыли крупнейшее месторождение газа в Европе
(2)
Во время атаки российского дрона в Восточной Украине погиб эстонский доброволец
(10)
Турция нанесла авиаудары по курдским повстанцам после взрыва в Анкаре возле здания МВД
(1)
В США утвердили временный бюджет, не включающий помощь Киеву. Как так вышло?
(20)
В Нагорный Карабах впервые за 30 лет прибыла миссия ООН
ФОТО. В Варшаве сотни тысяч людей вышли на акцию протеста
(13)
Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 13 человек
Эстония покупает у США дальнобойные ракеты ATACMS
(5)
Минобороны России сообщило о перехвате беспилотников над Смоленской областью
На выборах в Словакии победили популисты, обещавшие свернуть военную помощь Украине
(5)
Саудовская Аравия и Израиль обсуждают мирный пакт, посредник — Байден
В США утвердили временный бюджет, не включающий помощь Киеву
"Дестабилизирующий шаг". США призвали Сербию отвести войска от границы с Косово
(2)
NYT: ВСУ не хватает дешевых дронов из-за ограничений Китая
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США на грани шатдауна. Что это, чем грозит и правда ли, что у Америки закончились деньги?
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Банды Швеции: страну захлестнула волна убийств, на помощь полиции зовут армию
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Выборы в Словакии: среди фаворитов — противник помощи Киеву
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Талибы снова в Москве. Почему запрещенной группировке не заказан ход в Россию
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