ХАМАС объявил, что продолжит выполнять соглашение о перемирии с Израилем и возобновит освобождение заложников

Представители движения ХАМАС заявили, что продолжат следовать условиям перемирия, заключенного ранее с Израилем, в том числе возобновят освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных в соответствии с ранее утвержденным графиком. Об этом пишет газета Times of Israel.

Как отмечает издание, накануне делегация ХАМАС провела в Каире переговоры с посредниками из Египта и Катара. Они в свою очередь обещали устранить препятствия, мешающие непрерывной поставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

10 февраля ХАМАС заявил, что перестанет освобождать заложников, потому что Израиль "препятствует доставке гуманитарной помощи в Газу и преследует палестинцев, которые возвращаются в северные районы сектора".

На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал возобновить боевые действия в секторе Газа, если группировка не освободит девять заложников до конца дня субботы в соответствии с ранее оговоренным графиком. Израильская сторона также отрицает препятствование поставкам гуманитарном помощи в Газу.

Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в середине января. Сейчас выполняется первый этап договора, в частности, боевики по определенному графику отпускают заложников, вывезенных в Газу в ходе атаки 7 октября 2023 года, а Израиль в обмен освобождает палестинцев из своих тюрем.

В случае успешной реализации этих пунктов стороны перейдут ко второму этапу соглашения в начале марта. Он предполагает, в том числе, постепенный вывод израильских военных из сектора Газа.

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