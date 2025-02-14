Фон дер Ляйен предложила смягчить фискальные требования к странам ЕС ради увеличения расходов на оборону

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложит активировать оговорку к Пакту стабильности и роста ЕС, что позволит странам Евросоюза увеличить расходы на оборону. Об этом она объявила на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Во время предыдущих чрезвычайных кризисов [...] мы предоставили государствам-членам дополнительные финансовые возможности, активировав оговорку об освобождении [от соблюдения Пакта]. Проще говоря, мы предоставили государствам-членам возможность существенно увеличить государственные инвестиции, связанные с кризисом. Я считаю, что сейчас мы находимся в очередном периоде кризиса, который требует аналогичного подхода", — заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что Еврокомиссия также предложит "более широкий пакет индивидуальных инструментов" для разных стран ЕС, а инвестиционные приоритеты будут определены на общеевропейском уровне.

По словам фон дер Ляйен, сейчас Евросоюз тратит на оборону около 2% своего совокупного ВВП, с 2022 года эти расходы выросли с 200 до 320 млрд евро в год. "Но нам нужно будет значительно увеличить эту цифру еще раз. Потому что [рост] от чуть менее 2% до более 3% будет означать сотни миллиардов дополнительных инвестиций каждый год. [...] Мы уже добились значительного прогресса, но сейчас снова пришло время свернуть горы. Мое послание таково: вы видите, как Европа адаптируется, как Европа активизируется, как Европа вносит изменения — и немедленно", — добавил она.

Пакт стабильности и роста обязывает страны ЕС поддерживать дефицит государственного бюджета на уровне менее 3% ВВП, а уровень госдолга — менее 60% ВВП. Невыполнение этого требования может привести к санкциям со стороны Брюсселя. Ранее Еврокомиссия уже приостанавливала действие Пакта во время пандемии коронавируса, чтобы дать правительствам возможность оказать помощь компаниям и гражданам.

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