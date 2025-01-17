Науседа: Литва в ближайшие годы будет тратить на оборону 5-6% ВВП

В 2026-2030 годах Литва обязуется увеличить расходы на оборону до 5-6% своего ВВП, заявил президент страны Гитанас Науседа по итогам заседания Государственного совета по обороне. Об этом пишет LRT.

"Вероятность российской военной агрессии по-прежнему реальна, но она не является неизбежной. Нам необходимо значительно активизировать наши усилия по укреплению обороны и сдерживания и направить на это больше ресурсов", — отметил Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что безопасность страны обеспеченам членство в НАТО, но оно будет эффективным "только в том случае, если мы будем готовы защищать себя сами".

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал партнеров по НАТО последовать примеру Литвы. "Трудные времена требуют смелых решений и лидерства. [...] Эпоха пассивных стратегий "давайте посидим и подождем" закончилась", — написал он в соцсети X.

В государственном бюджете Литвы на этот год предусмотрены траты на оборону в размере чуть больше 3% ВВП, однако правительство страны инициировало увеличение объема заимствований, что позволит поднять профильные расходы до 4%.

7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны повысить свои расходы на оборону до 5% ВВП. Он напомнил, что во время своего первого срока грозил прекратить союзнические отношения с европейскими странами, если они не увеличат траты на собственную защиту. "И как только я это сказал, деньги потекли. [...] Тогда это было 2%. Но это должно быть 5%. [...] Они могут себе это позволить", — считает американский политик.

По данным НАТО, опубликованным летом 2024 года, ни один член альянса не тратил на оборону 5% своего ВВП. Лидером по этому показателю была Польша (4,12%), следом шли Эстония (3,43%), США (3,38%), Латвия (3,15%) и Греция (3,08%). Целевую отметку в 2% преодолели 23 члена НАТО.

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