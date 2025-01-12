Об этом FT рассказал министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. В этом году Варшава уже направила 4,7% ВВП на оборону — это рекорд для ЕС, сообщает BBC.

Дональд Трамп усилил давление на НАТО после победы на президентских выборах. Он требует от участников альянса увеличить расходы на армию до 5% ВВП. Сейчас только 23 из 32 стран НАТО достигают целевого показателя расходов в 2%.

Как считает Косиняк-Камыш, предложение цели в 5% — важный сигнал для альянса, хоть ее достижение может занять десятилетие. По его словам, Польша могла бы стать "связующим звеном" между идеей Трампа и ее реализацией.После начала войны России и Украины в 2022 году Польша удвоила свои расходы на армию и закупила вооружения на миллиарды долларов, в основном у США и Южной Кореи.