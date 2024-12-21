2024 год стал знаковым для Евросоюза в контексте вопросов безопасности: в ЕС впервые появился свой еврокомиссар по обороне, страны-члены впервые договорились совершить общую закупку вооружения, а в качестве одного из главных и щедро финансируемых приоритетов названо развитие собственной оборонной промышленности. Официальной причиной для резкого увеличения расходов на оборону называется политика Владимира Путина, неофициальной – приход в Белый дом Дональда Трампа.

В середине ноября страны Евросоюза договорились сделать первую в истории совместную закупку вооружения. Это символичное событие: из некогда исключительно экономического объединения, учрежденного как Союз угля и стали, ЕС пытается превратиться если не в конкурента НАТО, то, как минимум, в его региональный филиал.

Бюджет общей закупки составит 60 млн. евро. На эти деньги планируется приобрести системы противовоздушной и противоракетной обороны, современные бронированные машины и боеприпасы. Часть оборудования сразу передадут в пользование Украине.

Между Путиным и Трампом

1 декабря вместе с новой Еврокомиссией под руководством Урсулы фон дер Ляйен на пост заступил первый в истории ЕС еврокомиссар по вопросам обороны и космоса. Им стал бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Его миссия официально сформулирована так: "работать над развитием европейского оборонного союза и увеличением инвестиций в промышленные мощности".

Кубилюсу предстоит, в первую очередь, курировать выполнение новой Европейской программы оборонной промышленности с бюджетом в 1,5 млрд евро. Однако новый еврокомиссар настроен крайне амбициозно: в рамках следующего семилетнего бюджета он хочет увеличить расходы Европы на оборону до 100 млрд. евро, то есть в десять раз по сравнению с фондом нынешней семилетки.

Fоtо: AFP/Scanpix/LETA

"Мы должны быть готовы к возможной российской агрессии", - сказал Кубилюс в интервью Politico. Он также предупредил о продолжающейся кампании гибридных атак России. "Мы пока лучше подготовлены к обычной военной обороне, чем к защите "разума нашего народа", - сказал он.

По словам еврокомиссара, реальным врагом России является российский лидер Владимир Путин, а не США. Однако в брюссельских кулуарах осознают, что приход в Белый Дом Дональда Трампа неизбежно увеличит расходы европейцев на оборону. Трамп фактически строил свою предвыборную кампанию на обещании сократить дотации НАТО и поддержку Украины. А значит, странам Евросоюза придется вкладывать туда свои средства.

В 2023 году совокупные расходы ЕС на оборону составили рекордные 279 миллиардов евро, что на 10% больше, чем годом ранее, говорится в новейшем докладе Европейского оборонного агентства. Но дальше начинается разброс: если Польша в прошлом году тратила 3,3% своего ВВП на оборону (абсолютный рекордсмен), то Ирландия - только 0,2%, Мальта - 0,4%, Люксембург - 0,7%. Германия выделяет на оборону 1,6% от ВВП, Франция - 1,9%. Больше двух процентов от национального ВВП на безопасность направляют, в основном, страны, расположенные в непосредственной близости от России: Финляндия (2,1%), Литва (2,8%), Латвия (2,9%), Эстония (3%) и уже упомянутая Польша.

В понимании Вашингтона и НАТО, куда входят 23 из 27 стран-членов ЕС (все, кроме Австрии, Мальты, Кипра и Ирландии), Европа тратит на оборону критически мало. Совокупные расходы Евросоюза составляют сейчас 1,9% от общего ВВП. Действующие стандарты НАТО требуют от участников альянса минимум 2%. Новый генсек НАТО Марк Рютте и Дональд Трамп хотят поднять планку до 3%. В свой первый президентский срок Трамп заставил европейцев значительно увеличить расходы на оборону, и приказал вывести почти 12 тыс. американских войск из Германии, правда, перебросил часть из них в страны Восточной Европы.

Рынок, которого нет

С 1999 по 2022 годы, то есть до полномасштабного вторжения России в Украину, вклад европейских стран в оборону вырос почти на 20%, но если учесть при этом инфляцию, то оборонные расходы в Европе, напротив, существенно сократились. Россия же за аналогичный период увеличила расходы на оборонный сектор почти на 300%. В настоящее время воюющая Россия тратит на оборону около 30% своего федерального бюджета (с намерением увеличить до 40%) или около 6% ВВП.

Но деньги - не единственная проблема. Как отмечают аналитики из Центра европейских реформ (CER), европейцам нужно срочно усилить координацию между собой в сфере безопасности, и тут уже неизбежно заложен конфликт: Еврокомиссия и Европарламент будут претендовать на ведущую роль и централизацию решений, страны-члены, особенно те, кто не считает российскую угрозу своим национальным приоритетом, будут отстаивать право на автономию. Новый еврокомиссар по обороне Кубилюс при всей своей решительности ограничен в полномочиях, а у его ведомства пока довольно скромный по европейским меркам бюджет. Более того, полномочия комиссара ограничены другими политическими игроками - главой Еврокомиссии, Европарламентом и Советом ЕС, куда входят лидеры всех стран-членов.

Не менее сложной задачей будет попытка создания единого оборонного рынка. До сих пор государства проводили закупки вооружения индивидуально или небольшими группами, что повышало цену предложения. Попытка Еврокомиссии унифицировать процесс вновь может встретить сопротивление со стороны более пацифистски настроенных стран (Ирландия, например, исторически проводит политику нейтралитета в вооруженных конфликтах, включая нейтралитет во время Второй Мировой войны).

Зависимость от США

И тут мы подходим к ключевой проблеме: слабый потенциал европейской оборонной индустрии. До сих пор страны ЕС, в основном, закупали оружие и технику у третьих стран. И зависимость от импорта растет. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), с 2019 по 2023 годы объёмы закупок оружия странами Европы выросли на 94% по сравнению с предыдущей пятилеткой.

Соединённые Штаты - абсолютный мировой лидер экспорта оружия - за эти пять лет увеличили свои продажи вооружений на 17%, их доля в общем объеме мирового экспорта выросла с 34 до 42%. 55% военных закупок, осуществляемых европейскими странами, приходится на поставки из США. И это на 20% больше, чем в предыдущий пятилетний период.

Среди стран ЕС больше всего продукции оборонной промышленности за рубеж продает Франция (в основном, государствам Азии и Океании и на Ближний Восток).

Как отмечают эксперты влиятельного исследовательского центра Bruegel, Евросоюз не играет никакой роли в установлении стандартов для вооружения. Как следствие, производство оружия фрагментарно и дороже, чем необходимо, а совместимость низкая, что усложняет логистику и подрывает боевую эффективность. Страны ЕС предоставляют Украине 10 различных типов гаубиц и в настоящее время производят пять различных их модификаций. Для сравнения: США - только одну.

Собственный военный арсенал европейцев не отличается широким ассортиментом и новизной: в ту же Украину в качестве поддержки западные страны часто посылали сильно устаревшие образцы военной техники, например, Германия отправила модели танка Leopard 1 с тонкой броней, о чем ранее сообщала Financial Times.

Без денег и идей

При отсутствии крупных заказов европейская оборонная промышленность не заинтересована в инвестициях и развитии научной базы. Произведенная в Европе военная техника неконкурентоспособна по цене и новизне. А сам оборонный рынок остается очень фрагментированным и сильно зависит от импортных составляющих.

Сегодня оборонный сектор Европы сильно отстает от конкурентов из Соединенных Штатов. Только 19 европейских компаний входят в число 100 лучших оборонных фирм мира по сравнению с 48 в США, которые извлекают выгоду из надежной экосистемы частного финансирования и специализированных оборонных фондов.

Хотя в Европе насчитывается 2500 малых и средних предприятий, специализирующихся на нишевых военных технологиях, их росту препятствует ограниченный доступ к частному финансированию. Исследование, проведенное Еврокомиссией, показало, что в период с 2021 по 2022 годы примерно 40% компаний оборонной промышленности Европы столкнулись с трудностями в доступе к финансированию. Многие избегали финансирования акционерного капитала, и почти половина воздержалась от поиска кредитов.

Стоит добавить, что желание Брюсселя способствовать развитию собственной "оборонки" - это не только вопрос безопасности. Дополнительные инвестиции в отрасль будут создавать рабочие места (в 2021 году во всем секторе в странах ЕС работало только полмиллиона человек), расширять научно-инновационную базу, привлекать инвестиции из третьих стран.

План на пятилетку

Новая европейская стратегия оборонной промышленности подразумевает создание более льготных условий для местных производителей в случае появления крупных европейских заказов, что должно подтолкнуть бизнес создавать новые производства. По плану Брюсселя, вместо нынешних 18% минимум 40% тендеров в Евросоюзе должны выполняться в Европе.

Другая количественная цель - добиться устойчивого прогресса для освоения как минимум 50% бюджета оборонных закупок на предприятиях Евросоюза к 2030 году и 60% – к 2035 году.

Модернизация оружейной промышленности блока после десятилетий расслабленности потребует больших вложений. Председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен обещает увеличить расходы Европы на оборону еще на 500 миллиардов евро в течение следующего десятилетия. Найти эти деньги будет нелегко, но без них все планы обороны остаются "теоретическими".

В качестве возможных источников финансирования предлагается задействовать частные инвестиции, национальные бюджеты (вплоть до увеличения допустимых размеров собственного долга), банковские кредиты и собственные фонды, правда, сокращая расходы на другие приоритеты. В Брюсселе сейчас обсуждают возможность направить на нужды обороны средства из Фонда сплочения Европы. Изначально он был предназначен для поддержки отстающих стран и регионов ЕС с целью улучшения уровня жизни и инфраструктуры, но с учетом новых потребностей часть денег могут отдать на поддержку проектов, связанных с оборонной промышленностью – например, на укрепление дорог и мостов для лучшего передвижения по ним танков, а также увеличение производства оружия и боеприпасов в странах ЕС, пишет Financial Times.

Бабушки поймут?

Еще один способ, как найти финансирование на оборону, - пересмотреть фискальные правила. В настоящее время в ЕС действуют ограничения для национальных правительств: бюджетный дефицит не должен превышать 3% ВВП, а государственный долг - 60% ВВП. Такие страны, как Греция, Польша и Италия, призывают исключить расходы на оборону из расчета дефицита, чтобы расширить государствам поле для маневра. Эту инициативу поддерживает и новый комиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Комиссары и учреждения, отвечающие в ЕС за фискальную дисциплину, понятно, от такой идеи не в восторге. Однако для многих стран это уже реальность. Соседняя Литва, как заявил в начале ноября президент страны Гитанас Науседа, может в этом году не выполнить бюджетные правила ЕС из-за увеличения расходов на безопасность. Эстонии, тратящей на оборону 3% от ВВП, чтобы сбалансировать бюджет, пришлось повысить налоговые ставки и урезать расходы на социальные программы.

Тезис "пожертвовать социальной сферой ради безопасности", к слову, звучит все чаще. Новый генсек НАТО Марк Рютте на днях выступил с предложением увеличить инвестиции в оборону именно за счет сокращения социальных расходов. Он напомнил: европейцы составляют всего 10% населения мира, и при этом их расходы на социальное обеспечение достигают 50% мировых. По мнению генсека, пенсионеры согласятся с урезанием расходов на пенсии, ведь "бабушки с дедушками всегда выберут будущее своих детей и пойдут на необходимые жертвы", пишет BBC.

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