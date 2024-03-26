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Пандемия Covid-19 и российско-украинская война сильно ударили по экономике Эстонии – за пять лет в образцово сбалансированном бюджете страны образовалась дыра почти в 3% от ВВП. Латать ее пытаются с помощью повышения налогов, не щадя ни пенсионеров, ни детей. 

В отличие от Латвии, Эстония традиционно придерживалась фискальной дисциплины. Даже в «тучные» годы в начале 2000-х, когда в Латвии правящие не боялись жить в долг, эстонцы зорко следили, чтобы расходы почти не превышали доходы. Для этого приходилось проводить непопулярные реформы, например, регионально-административную, сокращать госаппарат, а в 90-е – даже урезать пенсии. Но экономия окупалась. Эстония смогла с минимальными потерями пережить последствия мирового банковско-экономического кризиса в 2008-м (2007-й год страна закончила с профицитом), и уже в 2011 году первой в Балтии вступила в еврозону. 

Смена фискального курса произошла в 2019 году, с приходом к власти правительства Юри Ратаса (в него входили Центристская партия и Партия реформ): каждый из его бюджетов имел ощутимый дефицит. Ситуация особенно ухудшилась во время пандемии коронавируса – тогда потребовалось даже принять дополнительный бюджет, в котором доходы из-за снижения экономической активности были урезаны на 1,6 млрд евро, а расходы увеличены на 118 млн евро.

В январе 2021 года к власти пришло правительство «реформистки» Каи Каллас, но и оно уже не пыталось сдерживать аппетиты.

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