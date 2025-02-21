"Рестарт" правительства Эвики Силини: как на это отреагировали министры и представители партий

21 февраля, премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство") представила план "рестарта" работы правительства, который предусматривает замену трех министров — сообщения, образования и науки, а также благосостояния. Имена их возможных преемников пока не называются, но сами министры уже успели отреагировать на решение премьера.

Министр сообщения Каспарс Бришкенс пока не комментировал решение премьер-министра, Анда Чакша не согласна со своей отставкой, СЗК ждут объяснений по поводу отставки Аугулиса, а "Национальное объединение" не считает "перезапуск" правительства значительным. Руководитель парламентской фракции оппозиционного "Объединенного списка" Эдгарc Таварс считает, что это полное отсутствие решительности, логичных действий и "административный паралич"

Эвика Силиня уже призвала партнеров по коалиции делегировать новых министров. Она также отметила, что с назначением министров нельзя затягивать и что новые министры должны быть утверждены на следующей сессии Сейма.

Бришкенс пока не комментирует решение Силини

Министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") пока не комментирует решение премьер-министра Эвики Силини об его отставке. Агентству LETA не удалось с ним связаться, а его советник Эдгарс Клетниекс не ответил, будет ли министр давать оценку этому решению.

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