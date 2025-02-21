Силиня решила заменить трех министров — Чакшу, Бришкенса и Аугулиса

В пятницу, 21 февраля, премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство") представила план "рестарта" работы правительства, который предусматривает замену трех министров — сообщения, образования и науки, а также благосостояния. Однако имена их возможных преемников пока не называются.

На пресс-конференции Силиня подчеркнула, что ожидает от министров решений, способствующих развитию латвийской экономики, улучшению семейной политики и сокращению бюрократии.

"Не все решения правительства в ближайшие месяцы будут легкими и популярными. Мы находимся в моменте, когда необходимо обновление мандата и четко определенные задачи. Я называю это ускорением работы правительства с обновленным мандатом", — заявила премьер-министр.

Премьер-министр напомнила, что в последние недели она встретилась со всеми министрами, чтобы обсудить проделанную работу и предстоящие задачи. Эти беседы убедили Силиню в том, что необходимы новые министры, новые лидеры, и такие есть в "Новой Единстве", "Союзе зеленых и крестьян" и "Прогрессивных". Поэтому, основываясь на коалиционном соглашении, она сегодня проинформировала партнеров об освобождении от должностей Бришкенса, Чакши и Аугулиса. Это решение вступит в силу в течение 48 часов.

Силиня призвала партнеров выдвинуть кандидатов на министерские посты и выразила надежду, что Сейм сможет принять решение по новым министрам уже на следующей неделе.

Премьер-министр объяснила кадровые изменения необходимостью свежего взгляда на работу правительства. В частности, в сфере транспорта предстоит работать над развитием железнодорожного сектора и выходом компании airBaltic на биржу, в области благосостояния – над демографической политикой, а в образовании – над реформой финансирования отрасли. "В этих сферах достаточно вызовов", – подчеркнула Силиня.

Она также отметила, что с заменой министров "меняется химия работы".

Кроме того, Силиня подготовила программу "государственный рывок 4×4" на 2025 год. В сфере безопасности планируется повысить финансирование обороны до 5% от ВВП, оборудовать 500 убежищ и найти средства на их дальнейшее строительство. В области поддержки семей предусмотрено увеличение пособий для семей с детьми и совершенствование системы выплат, чтобы стимулировать рождение первого и второго ребенка.

В сфере образования планируется запустить программу "Программа в школе". В целях экономического роста должен начать работу Центр искусственного интеллекта, а объем привлеченных Латвийским агентством инвестиций и развития инвестиций увеличится на 20%.

Также в этом году бюрократическую нагрузку планируется сократить на 25%. Силиня намерена создать команду, в которую войдут представители частного и государственного секторов.

Кроме того, премьер-министр предложила коллегам обсудить возможность введения должностей заместителей министров, которые бы более детально занимались такими вопросами, как Rail Baltica, демография и сокращение бюрократии. Однако окончательное решение о том, нужен ли заместитель министра или достаточно парламентского секретаря, останется за самими министрами.

Силиня также сообщила, что предложила специальный министерский пост депутату оппозиции Андрису Кулбергу ("Объединенный список") для работы по проекту Rail Baltica, но он отказался. Она добавила, что больше предложений оппозиции сделано не будет.

После встречи с Силиней представители коалиционных партий отказались комментировать предложенный план "рестарта" правительства. Тем не менее лидер парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваевс выразил уверенность, что нынешняя коалиция продолжит работу.

Как ранее сообщал Delfi, в январе этого года Силиня начала переговоры со всеми министрами, оценивая их работу и планы. В конце января в эфире передачи Delfi TV Kāpēc премьер-министр заявила, что по итогам этой оценки "возможно, произойдут изменения в составе правительства".

"Министры должны быть готовы уступить свое место тому, кто сможет выполнять их работу лучше или по-другому, если их деятельность не получит положительной оценки ни от общества, ни от меня", — отметила Силиня.

О необходимости изменений в правительстве говорили и представители коалиционных партий в комментарии для Delfi, однако окончательное решение оставалось за премьер-министром. В коалиции признают, что перестановки необходимы не только из-за работы отдельных министров, но и из-за низкого рейтинга правительства в целом.

Ранее уже звучали прогнозы, что пост может потерять министр сообщения Каспар Бришкенс. Его отставке ранее активно сопротивлялись "Прогрессивные", однако сейчас их риторика стала мягче. Партия допускает замену Бришкенса при условии, что будет оцениваться работа всех министров. Такого же подхода придерживается и "Союз зеленых и крестьян".

Кроме того, среди коалиционных партнеров есть недовольство работой министра финансов Арвила Ашераденса ("Новое Единство").

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