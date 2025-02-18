"Рестарт" правительства Силини может потребовать смены министра от каждой коалиционной партии

"Рестарт" правительства премьер-министра Эвики Силини может потребовать смены министра от каждой формирующей коалицию партии, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA неофициальная информация.

В последние недели многие политики правящей коалиции высказывались о том, что в работе правительства необходим и ожидается "рестарт". В политических кулуарах в качестве наиболее правдоподобной звучит версия о том, что "перезапуском" может послужить замена министров, и первым кандидатом в данном контексте обычно упоминается глава перегруженной различными проблемами отрасли сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные").

В кулуарах Сейма звучат имена и других министров, смены которых может потребовать "перезапуск" правительства, а также допускается ротация отдельных министров на должностях. Например, в контексте перемен упоминалось и имя представляющего "Новое Единство" министра финансов Арвилса Ашераденса, при этом другие источники отрицают такую возможность.

В свою очередь, Латвийское телевидение со ссылкой на неофициальную информацию сообщает, что возможными кандидатами на замену из рядов "Нового Единства" являются министр регионального развития Инга Берзиня и министр внутренних дел Рихард Козловскис. От Союза зеленых и крестьян поста могут лишиться министр благосостояния Улдис Аугулис или министр климата Каспарс Мелнис. Также допускается, что между партиями будет перераспределена ответственность за министерства.

В целом политики по-прежнему утверждают, что никаких конкретных решений пока не принято. Политик Союза зеленых и крестьян (СЗК) Аугустс Бригманис, который одним из первых публично заговорил о необходимости "рестарта" правительства, заявил агентству LETA во вторник, что ему о планируемых изменениях подробно пока не известно.

Силиня во вторник на пресс-конференции после заседания Кабинета министров не пожелала раскрывать подробностей о потенциальных перестановках. По ее словам, важнее кадров - план задач, которые правительство должно выполнить в ближайшее время, например, решить вопросы безопасности.

Между тем, во вторник во второй половине дня завершились переговоры премьера с министрами о приоритетах правительства в текущем году.

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