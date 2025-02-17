На этой неделе Силиня объявит о "прорыве и рестарте" правительства (ДОПОЛНЕНО)

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня на этой неделе завершит переговоры с министрами, а затем объявит о запланированном "прорыве и рестарте" правительства. Об этом глава Кабинета министров заявила 17 февраля после заседания коалиции.

Она сообщила, что начавшиеся в январе переговоры с министрами завершатся в ближайшие дни, после чего она объявит о запланированном "прорыве и рестарте" правительства и о том, что необходимо сделать дальше.

На вопрос, планируется ли объявить об изменениях в правительстве на этой неделе, Силиня лаконично ответила: "Да, определенно".

На данный момент она не стала комментировать, насколько масштабные изменения планируются в составе действующего Кабинета министров.

В свою очередь, отвечая на вопрос, будет ли перезапуск касаться существующего состава коалиции или речь все же идет об изменениях в коалиции, премьер-министр отметила, что "на данный момент у нас три партии, и мы можем достаточно хорошо сотрудничать".

Силиня напомнила, что приоритетами правительства по-прежнему будут оставаться безопасность, семейная политика, развитие экономики и сокращение бюрократии.

В последние недели многие политики правящей коалиции высказывались о том, что в работе правительства необходим и ожидается "рестарт". В политических кулуарах в качестве наиболее правдоподобной звучит версия о том, что "перезапуском" может послужить замена министров, и первым кандидатом в данном контексте обычно упоминается глава перегруженной различными проблемами отрасли сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные"), однако допускаются и более широкие изменения в составе министров, например, смена одного министра от каждой из коалиционных партий.

Ранее портал Delfi уже сообщал, что в январе этого года премьер-министр Эвика Силиня начала со всеми министрами обсуждение проделанной и запланированной ими работы. В конце января премьер-министр заявила, что она оценивает работу министров, после чего, "вероятно, произойдут какие-то изменения в правительстве".

Представители партий в правительстве также указали порталу Delfi на необходимость изменений в коалиции, однако окончательное слово пока остается за премьер-министром.

Представители коалиции признают, что изменения необходимы не только из-за низких рейтингов отдельных министров, но и правительства в целом.

Премьер-министр с января провела почти со всеми министрами переговоры о реализации приоритетов правительства в этом году, а также о проделанной работе. До сих пор не состоялись переговоры только с двумя министрами - министром иностранных дел Байбой Браже ("Новое Единство") и министром земледелия Армандом Краузе (СЗК).

Советник премьер-министра по вопросам стратегической коммуникации Элина Лидере отмечает, что встречи с министрами еще продолжаются и завершатся в ближайшие дни.

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