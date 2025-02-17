В политических кругах уже некоторое время идут разговоры о переменах коалиции - теперь это называется "рестарт". Речь идет, скорее, о том, что некоторые министры могут потерять свои посты, при этом сам формат коалиции останется без изменений. Когда это может произойти и в каком объеме, пока неизвестно.

В январе этого года глава правительства Эвика Силиня ("Новое Единство") начала обсуждать со всеми министрами их работу и планы на будущее. В конце января в программе Kāpēc на Delfi TV премьер-министр сказала, что идет оценка работы министров, и по ее итогам "в правительстве могут произойти изменения".

"Министры должны быть открыты к тому, чтобы на их место пришел кто-то другой, кто сможет выполнить работу лучше или иначе - если общество, а также оцениваем их работу не очень положительно", - сказала Силиня. Она планировала закончить оценку работы министров к середине февраля.

Необходимость перемен в разговоре с Delfi подтвердили и представители партий, входящих в правительство. Тем не менее окончательное решение должна принять премьер-министр, которая еще не составила список имен потенциальных кандидатов.

Представители коалиции признают, что изменения необходимы не только из-за низкого рейтинга отдельных министров, но в связи с рейтингом правительства в целом.

Предполагается, что свой пост может потерять министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные"), однако против этого активно выступала его партия. Теперь "Прогрессивные" смягчили свою риторику: они допускают замену министра при условии, что оценку получит работа всех членов правительства.

Вопросы у партнеров по коалиции вызывает и работа министра финансов Арвилса Ашераденса ("Новое Единство").

На данный момент неизвестно, когда Силиня может выступить с публичным заявлением об оценке работы министров, а также когда премьер-министр представит партнерам свое предложение о "рестарте коалиции". В политических кругах не исключают, что этот вопрос может быть поднят в понедельник, но это должна быть инициатива Силини.

Не исключено также, что Эвика Силиня примет решение не предлагает менять состав правительства.

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