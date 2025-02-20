Latvijas Avīze: на "рестарт" правительства Силини отчасти повлияет международная ситуация

Рестарт правительства Эвики Силини ("Новое Единство") может быть отчасти подчинен международной ситуации. Такой вывод можно было сделать в среду после встречи Силини и президента Эдгара Ринкевича, сообщает Latvijas Avīze.

Должностные лица подчеркнули необходимость увеличения финансирования обороны до 4% от валового внутреннего продукта, а это означает, что расходы в других областях придется сократить.

Президент заявил, что правительству необходимо добиться экономического роста, который принесет в бюджет доходы, которые можно будет направить на укрепление обороны.

В то же время он указал на необходимость сокращения расходов в сфере государственного управления путем пересмотра функций, на основе которых можно было бы сократить численность работников.

По мнению главы правительства, необходимо сократить расходы не только на государственное управление, но и пересмотреть расходы самоуправлений, "потому что мы все работаем на одну цель".

Силиня связывает перезагрузку правительства со способностью быстро адаптироваться к новым, меняющимся обстоятельствам в мире.

Ринкевич также подчеркнул, что необходимо провести большую дипломатическую работу на всех уровнях, в том числе говорить с США, чтобы разъяснить нашу позицию по украинскому вопросу.

Также в словах Силини и Ринкевича можно было услышать намеки на то, в каких направлениях правительству следует работать особенно активно для достижения вышеупомянутых целей. Премьер-министр Силиня завершила встречи с министрами и обещает представить свою оценку их работы к концу недели.

Заместитель лидера фракции Союза зеленых и крестьян Аугуст Бригманис неоднократно заявлял, что премьер-министр должна объявить о своем решении как можно скорее. Чем дольше общественность остается в неведении, тем больше распространяется слухов, которые никому не приносят пользы.

Действительно, каждый день в коридорах звучат новые имена министров, которых предстоит заменить.

Изначально слабым местом был министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные"), который не может справиться с полученным наследством - в первую очередь с Rail Baltica и аir Baltic.

"Все будет происходить честно и справедливо", - заявила Силиня после заседания коалиции в начале этой недели. Если это правительство падет и придется формировать новую коалицию, которая могла бы быть более широкой, Силиня, скорее всего, больше не будет премьер-министром.

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