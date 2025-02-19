"Рестарт" правительства: Силиня не обсуждала с "Прогрессивными" передачу Минсообщения и Минфина в ведение одной партии

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") не обсуждала с "Прогрессивными" возможную передачу Министерства сообщения и Министерства финансов в ведение одной партии, следует из сказанного ею в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.

На вопрос, что она думает о позиции "Прогрессивных", которые предложили с целью повышения эффективности передать руководство Минсообщения и Минфином одной политической силе, Силиня ответила, что она от "Прогрессивных" такого предложения не получала, потому не сможет его прокомментировать.

По словам премьера, хорошая новость состоит в том, что министр финансов Арвилс Ашераденс взял на себя руководство надзорным комитетом по проекту Rail Baltica.

Как сообщалось, "Прогрессивные" считают, что для повышения эффективности руководство Минсообщения и Минфином следует передать одной партии. Об этом ранее заявила представляющая эту партию министр культуры Агнесе Лаце.

"Прогрессивные" открыты для переговоров о необходимом правительству рестарте, но важнее сначала договориться о предстоящих задачах. Если смена кадров в правительстве - это то, что поспособствует прорыву в работе правительства, "Прогрессивные" готовы на это, но партия не позволит сделать себя козлом отпущения, подчеркнула министр.

Лаце отметила, что в контексте рестарта часто упоминается пост министра сообщения, однако акцентировала внимание на том, что нынешний министр Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") всегда говорил о проблемах отрасли и предлагал их решения.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !