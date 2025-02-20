"Не хотим быть заплаткой". Нацблоку стали более активно предлагать присоединиться к коалиции во главе с "Новым Единством"

Национальному объединению предлагали присоединиться к коалиции, которую продолжит возглавлять "Новое Единство", заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении руководитель оппозиционной парламентской фракции Нацблока Райвис Дзинтарс.

Отвечая на вопрос о том, были ли эти предложения недавними или они озвучивались регулярно, политик сказал, что предложения стали более интенсивными.

Однако Дзинтарс подчеркнул, что Нацобъединение не желает становиться "опорой или заплаткой".

По его мнению, коалиционные силы в настоящее время выбирают наиболее безопасный путь, проводя лишь "косметический ремонт". "Я думаю, что это рестарт в риторике. На самом деле это короткая передышка, но в действиях правительства мало что изменится", - убежден Дзинтарс.

Он считает, что в долгосрочной перспективе национальным интересам Латвии отвечает правительство во главе с национально-консервативными силами.

Дзинтарс считает, что желательным впариантов в будущем мог быть стать блок Нацобъединения и "Объединенного списка", который возьмет на себя задачу формирования нового правительства.

Шансы на то, что нынешнее правительство проработает до следующих парламентских выборов, он оценивает как 50 на 50.

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