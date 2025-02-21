В пятницу утром, 21 февраля, один из пользователей соцсетей опубликовал видео, в котором показал, что на одной из автозаправочных станций Circle K в Елгаве бензин и дизельное топливо стоили всего один цент за литр. Воспользовавшись ситуацией, автор видео залил в свой автомобиль 80 литров дизельного топлива и заплатил за это всего 0,80 евро.

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