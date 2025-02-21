"Видя обстоятельства, мы говорим о безопасности. Это фактор, который беспокоит нас всех. Латвийское общество находится в состоянии неопределенности - нужны действия. Действовать, на мой взгляд, [нужно] еще больше - как это делает Польша. То есть укреплять нашу границу. Это то, что мы должны успеть сделать: чем больше мы сделаем, тем лучше подготовимся к худшему, тем больше оттолкнем агрессора от действий", — сказал депутат 14-го Сейма Андрис Кулбергс (Объединенный список) в программе Spried ar Delfi.

Поправки к закону, запрещающие туристические поездки в Россию и Беларусь, Кулбергс назвал "косметическим предложением, не решающим сути". По его мнению, необходимо решать вопрос не только туризма, но и других видов поездок в эти страны — поездки в страну-агрессора в настоящее время недопустимы.

Кулбергс также поддержал бы запрет на поездки пассажирских автобусов в Россию и Беларусь, но решение должно быть комплексным, включая физическое укрепление границы и возведение препятствий для затруднения въезда в страну.

Депутат привел в пример сказку о трех поросятах: один сидел, ждал и построил соломенный домик, а другой построил кирпичный. "Я бы лучше построил кирпичный дом, потому что тогда видно, что у тебя есть четкий план, и это лучше, чем ждать".

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