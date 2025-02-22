ФОТО. Кокаиновые рейсы в Великобританию: наркокартели набирают в курьеры латвийских и литовских дальнобойщиков

В Великобритании на финишную прямую вышел процесс по делу о крупнейшей контрабанде кокаина на сумму около 20 миллионов евро. Дальнобойщик из Латвии Марис Ф. уже получил за соучастие в этом преступлении 14 лет лишения свободы, сейчас на скамье подсудимых оказались организаторы.

Юный наркобарон в бегах

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