ФОТО. Кокаиновые рейсы в Великобританию: наркокартели набирают в курьеры латвийских и литовских дальнобойщиков

В Великобритании на финишную прямую вышел процесс по делу о крупнейшей контрабанде кокаина на сумму около 20 миллионов евро. Дальнобойщик из Латвии Марис Ф. уже получил за соучастие в этом преступлении 14 лет лишения свободы, сейчас на скамье подсудимых оказались организаторы.