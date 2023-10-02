ЧП и криминал

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Полиция разыскивает женщину и ее малолетнюю дочь
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Осужденному за шпионаж в пользу РФ латвийцу смягчили срок на один год
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Лобовое столкновение в Балтезерсе: серьезно пострадали четыре человека
За трое суток утонули пять человек
В Яунмарупе погиб пешеход; предполагаемый виновник — водитель Porsche
Тяжелая авария на Таллинском шоссе: движение в сторону Адажи разблокировано
(9)
В субботу в Латвии поймано рекордное количество нетрезвых водителей
В Гауе под Цесисом обнаружен труп человека
За сутки в Латвии в ДТП погибли три человека, двое из них - подростки
У Андрейосты затонул прогулочный кораблик
В пятницу в ДТП погибли три человека
Под Лудзой в пруд упала машина с людьми: в салоне нашли тела двух погибших
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Плявниеки: 10-летний мальчик ограбил 81-летнюю женщину, пенсионерка получила переломы
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ФОТО. Троллейбус врезался в препятствие, пытаясь не допустить столкновения с машиной
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Вецмилгравис: автомобиль врезался в два припаркованных авто и сбил прохожую
В четверг в автоавариях погибли два человека
Прокурор требует четырех лет тюремного заключения для бывшей чиновницы Рижской думы Стабини
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С начала вторжения РФ в Украину СГБ начала 40 уголовных процессов в связи с поддержкой России
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Полиция разыскивает пропавшего 19-летнего юношу: его видели в Вецмилгрависе
Службу финансовой разведки возглавил Платацис
В трагическом ДТП под Талси погиб велосипедист
Родители убитой в Роговке девочки частично признали свою вину
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ФОТО: в Торнякалнсе пьяный вор разбил авто, попросил "подтолкнуть" и сбежал
Апелляционный суд сократил Лембергсу тюремный срок на год
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СГБ проверяет антиукраинские высказывания владельца сгоревшего хостела на улице Меркеля
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Массовая кража знаков: масштабы уже угрожают безопасности на дорогах
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Вышел из дома и не вернулся: пропал без вести экс-депутат Панкратов
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ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего около недели назад мужчину
Украине передадут 27 конфискованных машин: опубликован новый список и приблизительные цены
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ФОТО. В Дрейлини нашли "наркомаркет на колесах": изъяты амфетамин, марихуана, MDMA и кристаллы
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