Три ограбления за неделю в центре Риги: полиция задержала банду налетчиков

На прошлой неделе в центре Риги произошло три схожих между собой ограбления, жертвами которых стали пожилые женщины. Полиция установила личности подозреваемых и задержала всю троицу.

Как сообщает пресс-центр Госполиции, на минувшей неделе в центре Риги жертвами грабителей стали три женщины. Все три нападения произошли в темное время и по одной и той же схеме: преступники вырывали из рук своих жертв сумки с личными вещами, деньгами и документами.

Первое ограбление произошло 10 февраля на улице 13 Января: у женщины вырвали из рук сумку с личными вещами, после чего нападавшие скрылись.

В тот же день по аналогичному сценарию была ограблена еще одна женщина на Рижском Центральном рынке. Третье ограбление зафиксировано спустя три дня снова на улице 13 Января.

Расследование вели сотрудники Бюро уголовной полиции Рижского Восточного управления полиции. В пятницу — 14 февраля — полиция задержала подозреваемых: девушку 2006 г.р., а также молодых мужчин 2004 г.р. Все подозреваемые ранее были судимы за кражи в небольших размерах.

По информации, которой располагает полиция на сегодняшний день, ограбления на улице 13 Января были совершены втроем, а пожилую женщину на Центральном рынке девушка, вероятно, ограбила в одиночку.

У одного из задержанных полиция нашла документы и мобильный телефон, принадлежавший одной из жертв.

В отношении задержанных мужчин применена мера пресечения, связанная с лишением свободы.

Учитывая, что на момент задержания в отношении подозреваемой девушки в силу вступило наказание в виде лишения свободы за другое преступление, ее поместили в тюрьму.

Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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