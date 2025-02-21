Дело об убитой под Резекне женщине ушло в прокуратуру: подозревается 20-летний мужчина

Северо-Латгальский участок Латгальского региональногоу правления полиции передал в прокуратуру материалы дела об убийстве 68-летней женщины в волости Стружану Резекненского края.

Тело со следами насильственной смерти обнаружили 1 августа 2024 года.

В рамках расследования по подозрению в совершении тяжкого преступления был задержан мужчина 2004 г.р. Известно, что ранее он попадал в поле зрения органов правопорядка за мелкие кражи.

Согласно Уголовному закону Латвии, за совершенное преступление подозреваемому может грозить наказание вплоть до пожизненного срока.

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