В Ливаны вор вскрывал гаражи: украденное имущество оценивается в несколько тысяч евро

В конце прошлого года в Ливаны была зарегистрирована квартирная кража. Во время оперативных мероприятий Государственная полиция установила личность преступника и задержала его. В ходе расследования выяснилось, что этот человек совершил также несколько краж из гаражей, общий ущерб от которых составил около 10 720 евро.

Полиция получила информацию о том, что 29 декабря прошлого года в Ливанском крае, в городе Ливаны, злоумышленник, взломав балконную дверь, проник в квартиру и похитил процессор от компьютера HP Pavilion, а также удостоверение личности другого человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что квартирную кражу совершил мужчина 2001 года рождения. 11 февраля 2025 года он был задержан по подозрению в совершении преступления. В отношении него избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Кроме того, в ходе расследования правоохранители собрали доказательства, подтверждающие его причастность к четырем кражам из гаражей, совершенным в январе этого года. Известно, что в период с 3 по 24 января мужчина взломал четыре различных гаража, откуда похитил множество вещей – женский велосипед, электрический самокат, аккумулятор, квадроцикл Linhai, автомобильный подъемник Tavisa UAB, шины с оригинальными алюминиевыми дисками, а также различные инструменты. Общий материальный ущерб оценивается в 10 720 евро.

В четверг, 13 февраля, мужчине было предъявлено официальное обвинение в совершении всех вышеперечисленных преступлений. В отношении него возбуждено пять уголовных дел, по которым продолжается досудебное расследование.

Уголовные дела возбуждены по третьей части статьи 175 Уголовного закона – за кражу, если она совершена с проникновением в транспортное средство, квартиру или другое помещение, либо из хранилища или сооружения, соединяющего хранилища, а также за угон транспортного средства. В качестве наказания предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф, с конфискацией имущества или без таковой.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !