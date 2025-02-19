Топ самых угоняемых машин в Латвии: воры выбирают Audi, Volkswagen и BMW

Согласно данным Госполиции, в 2024 году в Латвии было украдено 220 автомобилей. Чаще других угонщики выбирали Audi A6, Audi A4, Volkswagen Passat и BMW 5-й серии.

Кроме того, в прошлом году полиция также регистрировала и угоны электромобилей Tesla и Hyundai IONIQ.

По словам начальника Госполиции Армандса Рукса, в прошлом году количество автокраж не выросло, однако он призвал не ослаблять бдительность.

Напомним, что в 2023 году в Латвии украли 250 автомобилей. Чаще других угоняли BMW 3-й и 5-й серии, Volkswagen Golf, Audi A6, Toyota RAV4 и BMW X5.

Согласно данным Госполиции, в 2022 году воры украли в Латвии 287 автомобилей, а в 2021 году — 305 машин.

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