ВИДЕО. Задержаны двое мужчин, которые пытались передать в тюрьму мобильные телефоны с помощью дрона

Сотрудники Государственной полиции в среду, 12 февраля, задержали двух человек за попытку доставить в Рижскую центральную тюрьму мобильные телефоны и роутер с помощью дрона, сообщили порталу Delfi в полиции.

Сотрудники Управления технической поддержки Государственной полиции и Управления мест заключения получили сигнал о присутствии беспилотного летательного аппарата рядом с Рижской центральной тюрьмой.

Прибыв на место, полицейские заметили двух мужчин у железнодорожного переезда. Они находились в запретной зоне и управляли полетом дрона. Стражи порядка зафиксировали, что к дрону был прикреплен черный сверток. Проверив маршрут его движения, полицейские установили, что дрон целенаправленно направлялся в сторону Рижской центральной тюрьмы.

Из-за высокого уровня риска, связанного с неизвестным содержимым свертка, полицейские немедленно задержали обоих мужчин. У одного из них обнаружили пульт управления дроном, а у другого – устройство для сброса предметов.

Обоим было приказано положить пульты на землю, но они не выполнили указание. Чтобы исключить возможные риски, связанные с попаданием посылки на территорию тюрьмы, у задержанных изъяли пульты управления.

Один из задержанных оказал сопротивление, поэтому из соображений безопасности ему надели наручники. Полицейские перехватили дрон и посадили его в безопасном месте. Проверив черный сверток, они обнаружили в нем три мобильных телефона F8STAR и беспроводной роутер Xiaomi.

На место происшествия были вызваны сотрудники бюро реагирования Государственной полиции для дальнейших процессуальных действий.

По факту инцидента возбуждено шесть административных дел в соответствии со статьей 124.1 Закона "Об авиации". В общей сложности наложены штрафы на сумму 2000 евро, а также изъяты дрон, оба пульта дистанционного управления и содержимое посылки.

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