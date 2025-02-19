В 2024 году полиция ликвидировала и пресекла в Латвии деятельность 159 преступных группировок

В прошлом году Госполиция ликвидировала и пресекла деятельность 159 преступных групп, говорится в информации, которую Государственная полиция предоставила комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Среди результатов работы полиции в прошлом году - обнаружение в Алуксне крупнейшей в истории Латвии лаборатории по производству синтетических наркотиков и ликвидация центра телефонного мошенничества с участием сотрудников украинской полиции. В прошлом году в результате масштабной операции было изъято почти 300 миллионов сигарет и ликвидирована международная сеть организованной преступности.