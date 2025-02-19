ФОТО. В Литве задержали рекордную контрабанду сигарет; груз могли везти из Латвии

Сотрудники литовской таможни задержали рекордную партию контрабандных сигарет. У следователей есть предположение, что табачная контрабанда, оцененная на сумму более 5 млн евро, могла направляться из Латвии.

На прошлой неделе сотрудники таможенной службы Литвы остановили на трассе А1 возле Вевиса (Электренское самоуправление) два ехавших друг за другом грузовика с прицепами. При проверке водители сообщили, что везут из Вильнюса в Польшу покрасочный инструмент — распылители.

Сигареты вместо распылителей

При первичном досмотре таможенники заметили, что официально перевозимый товар был лишь прикрытием — на самом деле оба полуприцепа фур были заполнены белорусскими сигаретами.

Транспортные средства направили на контрольно-пропускной пункт для детального досмотра, где выяснилось, что в грузовиках было спрятано около 2520 коробок (1,26 млн пачек) сигарет NZ Gold, Queen Menthol и Queen Superslim.

Предварительная стоимость сигарет составляет 5,64 миллиона. евро.В Вильнюсском отделении Таможенной службы начато досудебное расследование. Грузовики и сигареты были конфискованы.

Решением Вильнюсского окружного суда водитель, гражданин Беларуси, арестован на два месяца, а водитель из Литвы, ранее уже попадавший в поле зрения органов правопорядка — на один месяц.

Сотрудники таможенной службы Литвы подозревают, что изъятые сигареты могли быть из Латвии.

Масштабы удручают и шокируют

Как уже сообщалось ранее, в начале февраля генеральный директор Таможенного департамента Литвы Дарюс Жвиронас заявил, что в Латвии растет производство контрафактных сигарет, в том числе белорусских, часть из них попадает в Литву, откуда далее переправляется в Западную Европу.

По его словам, предпринимаются попытки ввезти в Литву огромные партии таких сигарет.

"Нелегальное производство сигарет в Латвии значительно возросло в прошлом году. Масштабы действительно впечатляют. В конце прошлого года было задержано 30 полных грузовиков с продукцией. Не произведено столько, а ожидало отправки. Так что эти цифры огромны", — сказал глава таможенного ведомства."Поток таких сигарет из Латвии идет через Литву, в основном в Западную Европу, часть оседает и в Литве", — добавил он.

В прошлом году Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) задержала 111 000 пачек нелегальных сигарет, привезенных из Латвии. В этом году уже изъято около полумиллиона пачек. На этой неделе в Расейнском районе был груз контрабандных сигарет стоимостью 620 000 евро из Латвии.

Fоtо: Lietuvas muita

Fоtо: Lietuvas muita

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