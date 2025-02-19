ФОТО. В Риге неадекватный хулиган напал с ножом на водителя троллейбуса и угрожал расправой прохожим

В минувшую пятницу, 14 февраля, в 13.30 на пульт Рижской муниципальной полиции (РМП) поступил сигнал с Андрейсалы: на кольце 19-го троллейбуса был замечен неадекватный агрессивный мужчина, вооруженный ножом.

По данным РМП, хулиган не только угрожал прохожим, но и повредил двери диспетчерского пункта.

На место происшествия незамедлительно направили экипаж Зиемельского управления РМП.

Прибывшие по указанному адресу стражи порядка застали там незнакомца с большим ножом. Поскольку он проигнорировал неоднократные приказания выбросить нож, полицейские применили физическую силу и наручники. Во время задержания у хулигана выпал еще один нож с меньшим лезвием.

Выясняя обстоятельства, сотрудники РМП установили, что задержанный не только угрожал прохожим, но и совершил нападение на водителя троллейбуса. Он сильно повредил ему лоб, а также разбил губу.

Пострадавшему водителю была вызвана скорая. Задержанного дебошира для дальнейших следственных действий передалли Госполиции.

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