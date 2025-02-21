ФОТО. В аварии на Югле пострадал водитель; полиция ищет свидетелей

Госполиция просит отозваться свидетелей автоаварии, которая произошла 19 февраля, в 13.30, в Риге, возле дома номер 417А по Бривибас гатве (под путепроводом).

Как отмечают в полиции, в это время автомобиль Toyota врезался в остановившийся Opel, возле которого находился водитель. В результате аварии мужчина получил телесные повреждения.

Свидетелей аварии, а также водителей, в распоряжении которых имеются записи видеорегистраторов, просьба обращаться в полицию по телефонам: 67219837, 29971069 или 112.

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