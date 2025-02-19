Нападение на проводника: Vivi просит опознать агрессивного пассажира

Vivi просит общественность установить личность агрессивного пассажира, который в пятницу 14 февраля напал на проводника поезда, сообщает компания в соцсети X.

Неприятная ситуация произошла в День святого Валентина на маршруте поезда Рига-Тукумс.

Мужчина отобрал и повредил очки проводника, толкнул его и схватил за руку.

Всех, кто узнает человека на видео, просят сообщить в Государственную полицию.

Ne visiem 14.februārī sirdī mājo mīlestība.💔 Nepatīkama šī diena izvērtās mūsu konduktoram, kuram vilcienā Tukuma virzienā uzbruka agresīvs bezbiļetnieks, atņemot un sabojājot brilles, pagrūžot, paraujot aiz rokas.🧐 Aicinām informēt Valsts policiju, ja atpazīstat personu video. pic.twitter.com/W1jTaqJDpZ — Vivi - Vienā vilcienā (@ViviVilciens) February 19, 2025

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !