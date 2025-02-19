Нападение на проводника: Vivi просит опознать агрессивного пассажира

Vivi просит общественность установить личность агрессивного пассажира, который в пятницу 14 февраля напал на проводника поезда, сообщает компания в соцсети X.
Неприятная ситуация произошла в День святого Валентина на маршруте поезда Рига-Тукумс.
Мужчина отобрал и повредил очки проводника, толкнул его и схватил за руку.
Всех, кто узнает человека на видео, просят сообщить в Государственную полицию.
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