ВИДЕО. В Риге на Юрмалас гатве произошло столкновение нескольких автомобилей

Вечером в пятницу, 21 февраля, около 18:48 в Риге на Юрмалас гатве, 72 произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали два человека, сообщили порталу Delfi в Государственной полиции.

На опубликованных очевидцами фото и видео видно, что столкнулись несколько машин. У как минимум трех автомобилей повреждена передняя часть кузова. Также на кадрах запечатлены оперативные службы, прибывшие на место происшествия.

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