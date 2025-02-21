ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает Армандса Круглаужса (1990 г.р.).
В последний раз мужчина выходил на связь с близкими 5 февраля.
Его приметы: рост около 170 см, волосы темные, худощавый.
Особые приметы: над левой бровью шрам.
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 112.
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