ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину
Fоtо: Valsts policija

Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает Армандса Круглаужса (1990 г.р.).

В последний раз мужчина выходил на связь с близкими 5 февраля.

Его приметы: рост около 170 см, волосы темные, худощавый.

Особые приметы: над левой бровью шрам.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 112.

ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину
Fоtо: Valsts policija

Госполициярозыск

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