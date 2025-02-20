ФОТО. Самолет Ryanair в Таллинне задел контейнер и повредил крыло, рейс отменили

Вечерний рейс во вторник из Таллинна в Барселону был отменён, потому что самолёт при выруливании задел кончиком крыла контейнер, расположенный рядом с осветительной и связной мачтой, в результате чего крыло самолёта было повреждено.

Происшествие подтвердила руководитель проекта по маркетинговой коммуникации Таллиннского аэропорта Аэт Хярмаорг, которая заявила, что поврежден кончик крыла воздушного судна.

"Технические детали может прокомментировать только авиакомпания", - добавила она.

Хярмаорг добавила, что повреждения контейнера совсем незначительные, поскольку самолёт его еле задел. Пока неизвестно, начали ли уже ремонтировать повреждённый самолёт, но Хярмаорг подтвердила, что из-за инцидента другие рейсы в Таллинне не отменяются.

Тем не менее, пока неясно, что произошло на взлётно-посадочной полосе. "Мы занимаемся сбором информации от разных сторон и анализом происшествия, и выяснение причины, безусловно, займет время", - сказала Хярмаорг.

"Видимость в аэропорту была отличной, взлетная полоса была надлежащим образом очищена и соответствовала зимним условиям аэродрома", - подтвердила она.

Хярмаорг сообщила, что пассажиры были возвращены в терминал, и был заказан заменяющий рейс.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !