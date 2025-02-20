Германия: патруль задержал на автобане пьяного 60-летнего водителя из Латвии

В минувший вторник благодаря бдительным гражданам в Германии был задержан пьяный водитель из Латвии, управлявший автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как отмечают немецкие СМИ, нетрезвого мужчину заметили на остановке для отдыха на трассе А1, когда он, сильно шатаясь, сел за руль и направился в сторону Гамбурга.

Получив информацию, за указанным автомобилем был направлен полицейский патруль, который заставил водителя остановиться на стоянке для грузовиков Cloppenburger Land неподалеку от Каппельна.

При проверке в организме гражданина Латвии констатировали 2,09 промилле. Водитель задержан, против него начато дело за вождение в нетрезвом виде.

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