Трагедия в Елгаве: под лед на Дриксе провалился человек; спасти его жизнь не удалось

В минувший вторник в Елгаве, провалившись под лед, погиб мужчина.

По информации Государственной пожарно-спасательной службы, мужчина провалился под лед на реке Дрикса.

Спасателям было сложно добраться до места происшествия, поскольку ЧП произошло вдали от подъездных путей, а поверхность льда на большем удалении была мягкой и рыхлой.

Последние 800 метров спасатели были вынуждены добираться пешком, неся в руках все необходимое снаряжение.

Добравшись до пострадавшего, его поместили на спасательную доску и доставили по льду, а затем по снегу к медикам. Несмотря на длительные реанимационные мероприятия спасти жизнь пострадавшего не удалось.

Как уже сообщалось ранее, согласно распоряжению Елгавского самоуправления, выходить и находиться на льду водоемов запрещено.

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