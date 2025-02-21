Госполиция: число связанных с оправданием войны преступлений за год выросло в несколько раз

В прошлом году Госполиция зарегистрировала 66 преступлений, связанных с оправданием войны, разжиганием национальной и социальной ненависти, свидетельствует обобщенная стражами порядка информация.

В прошлом году Госполиция зарегистрировала 47 преступлений, когда лица оправдывали геноцид, преступления против человечности, преступления против мира и военные преступления. Также было зарегистрировано 16 преступлений, связанных с разжиганием национальной, этнической и расовой ненависти. Кроме того, зарегистрировано три преступления, связанных с разжиганием социальной ненависти и розни.

Эти показатели значительно выше, чем в 2023 году. Всего в том году было зарегистрировано 12 преступлений по трем конкретным статьям Уголовного закона.

Нарушители в основном оправдывают и прославляют военные преступления в общественных местах и социальных сетях. Они также размещают на своих профилях в социальных сетях фотографии, стилизованные под запрещенный советскую и прокремлевскую символику. По данным Госполиции, также были обнаружены различные ненавистнические надписи на фасадах зданий и транспортных средствах, комментарии в интернете и осквернение флага Украины.

Начальник Госполиции Армандс Рукс на заседании Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции признал, что полномасштабное вторжение России в Украину поменяло подход стражей порядка и судов к расследованию и рассмотрению подобных преступлений.

"Не будем наивными и не будем думать, что часть общества изменила свои внутренние убеждения. Эти люди либо потребляют другой информационный контент, либо просто живут в иллюзиях. Поэтому со стороны государства есть четкий сигнал, что предусмотрена уголовная ответственность, и это приоритетное направление в контексте внутренней безопасност", - подчеркнул Рукс.

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) передала в суд четыре уголовных процесса за публичное восхваление и оправдание военных преступлений, а также за высказывания, разжигающие национальную ненависть и рознь. Согласно годовому отчету СГБ за прошлый год, было начато три уголовных процесса за публичное прославление и оправдание военных преступлений.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !