Главного прокурора Южно-Курземской прокуратуры вез пьяный водитель

На прошлой неделе сотрудники Дорожной полиции остановили в Лиепае автомобиль, водитель которой превысил скорость. Как оказалось, машина была служебной, а пьяный шофер вез в ней прокурора.

Как сообщает ЛТВ, 12 февраля, около 17.00 экипаж полиции остановил на улице Бривибас в Лиепае автомобиль, ехавший со скоростью 74 км/ч вместо разрешенной скорости 50 км/ч.

Проверка показала, что служебной машиной краевой прокуратуры управлял пьяный водитель — в его организме констатировали 1,89 промилле.

В отношении нарушителя начат административный процесс за превышение скорости, а также уголовный процесс за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В машине также находился главный прокурор Южно-Курземского края Айнарс Римшанс. Поскольку он не управлял автомобилем, полиция не проверяла его на содержания алкоголя в организме.

Прокурор подтвердил, что находился во время полицейской проверки в машине, однако то, что водитель был пьян, он не заметил. Поскольку водитель управлял служебным авто, машину не конфискуют, но с нарушителя взыщут ее стоимость.

На вопрос, является ли данный инцидент нарушением кодекса этики прокурора, Римшанс ответил, что не видит нарушения. Он также заметил, что об инциденте сообщил руководству.

На данный момент прокуратура расторгла трудовые отношения с водителем.

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