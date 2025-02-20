"Юлией оказался Дуглас". Как погрязший в долгах пенсионер стал сутенером

В одном из домов статусного таллиннского квартала Ротерманни пожилой мужчина наладил международный бизнес по продаже сексуальных услуг. Издание Eesti Ekspress выяснило, как это было.

Дуглас — пенсионер с высшим образованием, гражданин Великобритании. Он прожил в Эстонии четверть века и занимался успешным бизнесом. Несколько лет назад взял в банке кредит в размере 100 000 евро для расширения своей компании. Бизнес прогорел, но кредит остался. Дуглас должен был выплачивать банку по 2 500 евро в месяц.

Пенсионер пытался найти работу — он неплохо разбирался в продажах и маркетинге. После того как его задержали, он признался: "Я думал, что смогу использовать свои навыки, чтобы рекламировать девушек".

Письма сотне женщин

Первой его задачей было набрать добровольных секс-работниц.

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